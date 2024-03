SUPERLEGA, Il progetto va avanti. Ceferin: "restiamo vigili"

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sentenza favorevole della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il progetto Superlega continua a svilupparsi. L'associazione promotrice A22 infatti sta proseguendo con tutti i passaggi burocratici necessari alla nascita della nuova competizione europea. In particolare A22, come confermato dal Bollettino Ufficiale della Proprietà Industriale (Bopi) del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Turismo spagnolo, ha richiesto ufficialmente la registrazione in Spagna dei marchi delle tre categorie del nuovo torneo: Star League, Gold League e Blue League.

A margine di un vertice in Portogallo, il presidente dell'UEFA Ceferin si è espresso così sul tema Superlega: "Il calcio non si può basare sui privilegi. Dobbiamo rimanere vigili di fronte alle minacce rappresentate ancora dai sostenitori della cosiddetta Superlega. Sarebbe contraria all’essenza stessa del calcio. Nel nuovo modello portato dalla UEFA anche le squadre che non dovessero partecipare ai tornei riceveranno e avranno accesso a maggiori finanziamenti per continuare la crescita, per potersi sviluppare e competere al meglio".