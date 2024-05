SERIE B, Alle 15:00 gare al via: Bianco punta i Playoff

Fonte: di Niccolò Righi

Alle ore 15:00 prenderanno il via tutte le gare di questo penultimo turno di Serie B. Con un Parma già promosso e un Lecco già retrocesso, adesso potrebbe arrivare il turno di Como e Feralisalò di salutare definitivamente la Serie B, con destinazioni diametralmente opposte. Ai comaschi basterà fare lo stesso risultato del Venezia (quindi anche perdere) per conquistare la Serie A, mentre alla Feralpi, impegnata proprio in laguna, potrebbe non bastare neppure la vittoria. Per quanto riguarda le corse a Playoff e Playout le situazioni sono le seguenti: la Reggiana di Bianco e il Sudtirol (entrambe 46 punti), e il Pisa di Aquilani, il Cosenza e il Cittadella (a 45) tallonano il settimo e l'ottavo posto occupati rispettivamente dalla Samp (49 punti) e dal Brescia (48 punti). Nei bassifondi, invece, Ternana, Ascoli, Bari e Spezia si giocheranno la salvezza. Al momento la squadra di Amatucci e compagni è 18esima e quindi in zona retrocessione diretta a 37 punti. Stessi punti, seppur loro siano in zona Playout, per Ascoli e Bari. 40 punti, invece, per la Spezia, che in caso di vittoria potrebbe festeggiare la salvezza. Questi i match in programma alle 15:00:

Venezia-Feralipisalò

Ternana-Catanzaro

Sampdoria-Reggiana

Pisa-Sudtirol

Parma-Cremonese

Palermo-Ascoli

Modena-Como

Cosenza-Spezia

Cittadella-Bari

Brescia-Lecco