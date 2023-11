SERIE A, Stop di un turno per Toloi, Kabasele e Rabiot

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono tre i calciatori squalificati dopo l'ultimo turno di Serie A e che salteranno dunque la prossima sfida di campionato, come comunicato dal Giudice Sportivo della Serie A: Rafael Toloi, espulso contro l'Inter, "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Stop di un turno anche per Christian Kabasele (Udinese) "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)" e Adrien Rabiot (Juventus)" per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)".