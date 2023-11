SCOMMESSE, Su Sandro Tonali ora indaga anche la FA

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come riportato da TMW anche la Football Association indaga su Sandro Tonali. Il centrocampista italiano, squalificato dalla Procura Federale italiana con applicazione della sanzione estesa però a ogni competizione FIFA (10 mesi la squalifica effettiva per l'attuale mediano del Newcastle), adesso è finito anche sotto la lente d'ingrandimento dell'ente calcistico inglese. Un passaggio che parte come pro forma ma per le parti coinvolte fondamentale per capire i contorni della vicenda che vede in prima linea il calciatore classe 2000.

Il Milan sapeva della sua ludopatia (domanda che si è posto anche il ds Ashworth)? E poi, il giocatore ha continuato a scommettere anche dopo l'addio ai rossoneri e il suo arrivo in Premier League? E ancora, l'ha fatto eventualmente sul suo campionato o addirittura sulla propria squadra o no? Tanti i punti interrogativi ai quali ora la FA cercherà di trovare una risposta che sia convincente e che possa avvicinarsi alla verità. Una volta stabilita, il Newcastle deciderà come muoversi nei confronti del suo tesserato.