RAMADANI, Indagato per evasione, anche per Vlahovic e Chiesa

Fonte: Corriere della Sera

FirenzeViola.it

La Procura chiede il rinvio a giudizio a carico del super procuratore Fali Ramadani, agente di Italiano e Milenkovic, per l’ipotesi di evasione fiscale nel periodo di tempo 2018-2022 per l’omessa dichiarazione di compensi su cui avrebbe dovuto pagare le imposte. Tra i quali i guadagni, ad esempio, dai contratti di Vlahovic alla Fiorentina e Chiesa alla Juve, ma anche di altri giocatori. Lui a garanzia deposita sei milioni e mezzo sul conto corrente della Procura, come scrive il Corriere.it.

"Non certo perché ritiene la fondatezza degli addebiti" — spiega il difensore di Ramadani al Corriere, Armando Simbari —, ma "a garanzia dello sviluppo delle indagini". I pm ora ne chiedono comunque il rinvio a giudizio per l’ipotesi di evasione fiscale nel 2018-2022 attraverso l’omessa dichiarazione di compensi professionali sui quali per gli inquirenti avrebbe dovuto pagare le imposte in Italia. I guadagni provenivano dai contratti ad esempio di Dusan Vlahovic alla Fiorentina, Federico Chiesa alla Juventus, Miralem Pjanic dalla Juventus al Barcellona, Kalidou Koulibaly al Napoli, Ivan Perisic all’Inter, Ante Rebic al Milan: e il punto è l’esistenza o meno di una "stabile organizzazione in Italia" delle società irlandesi di Ramadani e di due suoi collaboratori coindagati.

I pm Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri con la Guardia di Finanza contestano una innovativa "stabile organizzazione" di tipo personale a Ramadani, che opera per lo più all’estero e sta brevi periodi in Italia. Ma per la difesa le attività, che non si limitano alle operazioni di calciomercato "non hanno una localizzazione predeterminabile", dunque sono "incompatibili coi requisiti della “stabile organizzazione”, e cioè continuità, abitualità, programmazione.

Sulla base di cosa — è la difesa — le società di Ramadani nel 2016 avrebbero dovuto aprire una stabile organizzazione in Italia, e non anche in Inghilterra, Spagna, Germania o in qualsiasi altro Paese dove hanno concluso contratti e dove nessuno ha mosso contestazioni?".