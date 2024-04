QUARTA, Da record in Europa: meglio di Sergio Ramos

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Difensori ma non solo. Nel calcio attuale ci siamo ormai discostati ampiamente dal concetto di "difendente" e "attaccante" e siamo arrivati al prototipo del calciatore multitasking, abile a fare un po' tutto. E così succede che in giro per l'Europa ci siano difensori da doppia cifra, o poco meno. In cima a questa classifica troviamo Jeremie Frimpong, uno che in teoria farebbe il terzino ma che nel Bayer Leverkusen di Xabi Alonso è diventato un flagello offensivo (13 reti in tutte le competizioni). Se restringiamo il campo però solo ai difensori centrali, il migliore però è a Firenze.

Si tratta di Lucas Martinez Quarta, 8 reti in stagione. Nessun collega, dall'ex Sampodria e ora al Beskitas Omar Colley, alla leggenda Sergio Ramos (ora al Siviglia) hanno fatto meglio. Entrambi si fermano a 7 reti, per una graduatoria che vede a 7 anche i vari Gianluca Mancini (Roma) e Domagoj Vida (Aek Atene). Ma il leader, come riporta SkySport, è il Chino che con otto reti (5 in campionato) guarda tutti dall'alto verso il basso.