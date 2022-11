MAROCCO, Amrabat in panchina con la Georgia

INDISCREZIONI DI FV I TERMINI PER L'OBBLIGO DI RISCATTO DI BARAK Arrivato a Firenze come colpo che andava ad aggiungere e non sostituire nella rosa della Fiorentina, Antonin Barak contro il Milan ha trovato la prima firma pesante in maglia viola e ha rilanciato così la sua avventura sulle rive dell'Arno. Un'avventura... Arrivato a Firenze come colpo che andava ad aggiungere e non sostituire nella rosa della Fiorentina, Antonin Barak contro il Milan ha trovato la prima firma pesante in maglia viola e ha rilanciato così la sua avventura sulle rive dell'Arno. Un'avventura... NOTIZIE DI FV TOP FV, CONTRO IL MILAN VINCE AMRABAT, 2° IKONÉ Si è concluso in questi minuti il consueto sondaggio del Premio TopFirenzeViola.it, nel quale vi chiediamo di indicare il vostro miglior viola in campo nelle gare della Fiorentina. Nella sconfitta contro il Milan, su 1247 votanti, si aggiudica il primo posto Sofyan... Si è concluso in questi minuti il consueto sondaggio del Premio TopFirenzeViola.it, nel quale vi chiediamo di indicare il vostro miglior viola in campo nelle gare della Fiorentina. Nella sconfitta contro il Milan, su 1247 votanti, si aggiudica il primo posto Sofyan... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 17 novembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi