L.PERCASSI, Spero che tragedia di Barone stemperi animi

A poco più di una settimana dalla scomparsa di Joe Barone, l'ad dell'Atalanta Luca Percassi ha parlato dei momenti vissuti e analizzato così le decisioni prese dalla Lega Serie A che, dopo il malore occorso al dg viola, ha repentinamente deciso (con il placet dei nerazzurri) di rinviare Atalanta-Fiorentina. Queste le parole di Lucas Percassi a l'Eco di Bergamo: "Dopo il malore a Joe Barone non si poteva fare altrimenti. Ci tengo a sottolineare che la Fiorentina ha apprezzato il nostro comportamento. L'Atalanta nelle situazioni che contano si sa sempre distinguere. E chissà che la tragedia vissuta insieme non serva anche a stemperare un po' gli animi in vista delle semifinali".

E sul problema del calendario intasato e la difficoltà di recuperare la partita:"È intasato perché sia noi che la Fiorentina siamo in corsa su tre manifestazioni e di questo siamo contenti. Se si andrà oltre la fine del campionato vorrà dire che entrambe saremo andate in finale nelle rispettive competizioni europee, oltre che una delle due in Coppa Italia".

Ma le società vogliono risolvere questa situazione?

"La Serie A si gioca a 20 squadra da diversi anni, le partite non sono aumentate. Il problema è che se riesci a giocare in Europa aumentano, ma è bello. Il problema vero è un altro: molti giocatori vengono convocati dalle nazionali, anche per amichevoli che si sarebbero potute giocare in Europa. E poi magari tornano infortunati. Campionati e coppe portano vantaggi ai club, mentre le nazionali, escluse le grandi competizioni, non so che interesse possano creare".