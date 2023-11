ITALIANO, Vogliamo vincere dopo i ko. Il Bologna...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Vincenzo Italiano ha parlato alla viglia della gara con il Bologna al sito ufficiale: "E' utile tornare a vincere psicologicamnete, come è accaduto in passato che siamo riusciti a reagire, lo abbiamo fatto anche in questa occasione in Conference dove abbiamo rimesso a posto la classifica. Ora archiviamo la Conference e ci concentriamo sul campionato, che ci vede affrontare una'avversaria importante dopo tre sconfitte, dobbiamo continuare a cercare punti importanti, vogliamo aggiungerli con risultati importanti"

Come stanno gli acciaccati? "Non avremo Beltran, oggi ha provato ma sta ancora male, Kayode e gli altri non riusciamo a recuperarli, Mandragora ha provato in rifinitura vedremo domani, lo valuteremo domani carichi e convinti di poter ripartire in campionato"

Come giudica il Bologna? "Il Bologna è luna squadra rivelazione, sta facendo bene e complimenti al loro allenatore. Propone calcio, gioca compatta e riparte velocemente. E' temibile perché in salute e sta bene e per noi è una gara difficile ma noi vogliamo tornare a giocare da squadra vera e cercare di fare ancora di più sotto ogni punto di vista

Cosa pensa del ritorno della Fiesole? "L'ho sempre detto e lo confermo, i tifosi sono il nostro dodicesimo uomo, ci sono mancati tantissimo con la Juve, li avremo domani e so di cosa sono capaci con il loro supporto e starci vicino fino al 95', con loro avremo una spinta ulteriore".