ITALIA U21, In caso di semifinale si giocherà al Mapei

L'Italia non è sicura di partecipare alla semifinale dell'Europeo Under 21. Dopo la sconfitta contro la Polonia gli azzurrini di Di Biagio non sono infatti più padroni del loro destino e molto dipenderà dalla sfida tra la Spagna e la stessa Polonia, sempre che Chiesa e compagni riescano a battere il Belgio. In caso di qualificazione, però, l'Italia giocherà a Reggio Emilia, al Mapei Stadium, a prescindere dal piazzamento che riuscirà a ottenere.