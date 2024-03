ITALIA U20, Si aggiudica l'Elite League: ok Amatucci

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Lo 0-0 in casa della Romania ha permesso alla Nazionale Under 20 di vincere per la terza edizione di fila l'Elite League. La squadra di Alberto Bollini chiude la competizione imbattuta, con quattro vittorie e due pareggi, arrivati in apertura (in Germania) e chiusura di cammino: quella di Targoviste è stata l'ultima gara stagionale in Elite League per l'Under 20, vista la rinuncia della Norvegia che avrebbe dovuto giocare in Italia lunedì 25 marzo dopo aver affrontato la Germania (sfida anche questa non disputata).

Nell'U20 azzurra ha giocato titolare Lorenzo Amatucci ed è entrato nella ripresa Filippo Distefano.