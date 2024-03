TMW, De Rossi o Gilardino per la panchina viola

FirenzeViola.it

Arrivano ulteriori rumors sul futuro della panchina della Fiorentina. Le riporta Tuttomercatoweb.com, secondo cui con molte probabilità Vincenzo Italiano è destinato a salutare Firenze a giugno (possibile destinazione Napoli): una sensazione che già serpeggiava in casa viola negli ultimi mesi e che trova sempre più conferme, con la Fiorentina che sarebbe a caccia dei sostituti. Scrive Tmw: se non ci fosse il rinnovo contrattuale della Roma per Daniele De Rossi, ecco che il nome potrebbe essere nuovamente preso in considerazione dopo che due anni fa Daniele Pradè lo aveva praticamente bloccato pur non avendo il patentino di Coverciano.

Altrimenti il nome che potrebbe essere quello giusto è Alberto Gilardino, del Genoa. Promozione in Serie B, salvezza larga, un passato proprio nella Fiorentina ed è in rampa di lancio. Tutte caratteristiche che potrebbero portarlo sulla panchina viola. Il Grifone ha già fatto capire di volerlo blindare, ma se dovesse arrivare una proposta dal club di Commisso sarebbe difficile da rifiutare.