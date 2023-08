HJULMAND, Verso lo Sporting, per il Lecce entrata record

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Morten Hjulmand giocatore accostato anche ai viola in questa sessione di mercato, ieri è stato autorizzato ufficialmente dal Lecce a trattare con lo Sporting: "ha chiesto ed ottenuto un permesso per incontrarsi con i dirigenti dello Sporting Lisbona per valutare la proposta contrattuale del club portoghese" si legge nella nota del club. Se l'affare andrà in porto al Lecce andranno circa 20 milioni di euro con bonus. Si tratta di una cessione record - come scrive il Corriere dello Sport: è infatti la più alta nella storia del club pugliese.