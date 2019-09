GHEZZAL, Preso il 18 per mio fratello. La trattativa...

A margine della conferenza stampa di presentazione, Rachid Ghezzal, nuovo acquisto della Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport:

"Sono felice, non vedo l'ora di cominciare in questo grande club. Abbiamo qualità in squadra e spero di fare il meglio. La trattativa è stata molto rapida, in questo mondo bisogna essere pronti. Le ultime ore di mercato sono state stressanti ma qui mi hanno accolto bene e hanno fatto tutto per portarmi qui: voglio fare il meglio per la Fiorentina. Le mie caratteristiche migliori sono dribbling e assist per gli attaccanti. Abbiamo tanti buoni calciatori, per questo credo che sarà una buona stagione. Ho scelto il 18 perché mio fratello ha giocato con questo numero in Serie A".