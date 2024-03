FRANCHI, Restano appena 270 biglietti per Fiore-Milan

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sono ancora poco più di 270 i biglietti rimasti ancora in vendita per la sfida di sabato sera tra Fiorentina e Milan allo stadio Franchi. Anche i pochi tagliandi nei settori a visibilità limitata che il club viola aveva messo in vendita ieri in Curva Fiesole, Maratona e settore ospiti sono andati in fumo nel giro di poche ore, al punto che il club ne ha rimessi in vendita altri a prezzo ridotto (in linea con la scarsa visibilità) e restano a questo punto in vendita circa 240 biglietti nei settori più costosi dell'impianto: nello specifico, alle 18 di oggi, sul circuito Viva Ticket restano ancora disponibili 23 biglietti in Tribuna esterna, 14 in Tribuna laterale, 37 nel settore Poltronissime, 79 nei due spicchi di Tribuna d'onore e 79 negli spazi della Tribuna Vip.

A questi si aggiungono i 34 nel parterre di tribuna e gli appena 23 in Maratona e nel relativo parterre. Il sentore è che il sold-out potrà arrivare nel corso delle prossime ore...