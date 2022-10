EX VIOLA, Pasquale Padalino si dimette dalla Turris

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, TRE ANNI FA KVARA FU PROPOSTO ALLA VIOLA Khvicha Kvaratskhelia è al momento uno dei giocatori più in forma del nostro campionato (e non solo), con numeri impressionanti (14 partite con la maglia del Napoli, condite da 7 gol e 8 assist). Un impatto così era impossibile aspettarselo. Il georgiano... Khvicha Kvaratskhelia è al momento uno dei giocatori più in forma del nostro campionato (e non solo), con numeri impressionanti (14 partite con la maglia del Napoli, condite da 7 gol e 8 assist). Un impatto così era impossibile aspettarselo. Il georgiano... NOTIZIE DI FV ACF-BASAK., OLTRE 10.000 TIFOSI TRA BIGLIETTI E ABBONATI La Fiorentina giovedì ospiterà allo stadio Artemio Franchi l'Istanbul Basaksehir. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, attualmente sono più di 10.000 i tifosi previsti tra i 6mila abbonati e i biglietti venduti per la gara di Conference League... La Fiorentina giovedì ospiterà allo stadio Artemio Franchi l'Istanbul Basaksehir. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, attualmente sono più di 10.000 i tifosi previsti tra i 6mila abbonati e i biglietti venduti per la gara di Conference League... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 25 ottobre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi