EX OBIETTIVI, La Roma pensa a Celik del Lille

Non si fermano le richieste e i sondaggi per Zeki Celik. Negli scorsi giorni sono emerse con forza di nuovo le voci sull'interesse dell'Atletico Madrid per il terzino destro del Lille e, sempre a proposito di squadre che lo hanno seguito in estate, anche Fiorentina e Tottenham. In Italia si sarebbe intensificato l'interesse da parte di un'altra squadra che, sempre nell'ultima sessione di mercato, ha seguito Celik per rinforzare la propria rosa. Si tratta della Roma che, alla ricerca di un terzino destro, ha rimesso il Nazionale turco nel mirino.