EUROPA LEAGUE, Atalanta in finale contro il Bayer

L'Atalanta giocherà la finale di Europa League. La squadra bergamasca ha battuto a Bergamo i francesi del Marsiglia per 3-0, grazie alle reti di Ademola Lookman, Matteo Ruggeri ed El Bilal Traore. Prima volta storica per i nerazzurri, che non avevano mai raggiunto una finale europea.

Alla BayArena, invece, cade La Roma. In vantaggio 0-2 grazie alla doppietta di Leandro Paredes, i tedeschi la pareggiano nel finale con l'autorete di Mancini e il gol di Stanisic. Xabi Alonso, quindi, potrà provare a vincere un altro torneo dopo la Bundesliga.