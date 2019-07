DUNCAN, Sono nella squadra ideale. Caputo-Traorè...

Alfred Duncan, centrocampista del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro dei nero-verdi: "Rispetto allo scorso anno siamo molto avanti, stiamo imparando cose nuove. Caputo e Traorè si sono comunque inseriti molto bene. Francesco (Caputo, ndr) da avversario dico che è un attaccante fastidioso, e sono contento di averlo qui. Ci stiamo trovando molto bene. Vorrei migliorare in zona gol e con lui posso farlo. Qui mi trovo bene, ho trovato una famiglia convinta e ambiziosa. Sarebbe la quinta stagione qui per me, ed è tutto. Sto giocando il calcio che ho sempre sognato sin da piccolo: De Zerbi mi garantisce questo, i miei compagni mi fanno divertire. Sono nella squadra adatta per me. Proponiamo un bel calcio, e vogliamo ottenere anche risultati oltre al bello che mostriamo in campo".