DIA, La Salernitana valuta la convocazione col Bologna

Prove di pace fra la Salernitana e Boulaye Dia. "C'è un dialogo in corso, vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà. Il giocatore ha ammesso le proprie responsabilità rispetto a comportamenti scorretti e non coerenti con i valori che Iervolino vuole vengano espressi dentro e fuori dal campo. Vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà", aveva ammesso l'amministratore delegato del club Maurizio Milan in merito alla vicenda.

L'attaccante attualmente ai margini della rosa, si legge su TuttoSalernitana ha insomma capito e chiesto scusa al resto della rosa e nelle prossime ore incontrerà la società per valutare il da farsi. L'intesa ancora non c'è, ma la buona volontà delle parti sì. Col giocatore che potrebbe addirittura essere convocato per la sfida contro il Bologna.