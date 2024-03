CHAMPIONS, Il Bayern piega la Lazio 3-0. PSG ai quarti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'impresa dell'Olimpico, la Lazio è costretta a cedere ad un grande Bayern che passa meritatamente ai quarti di finale di Champions League. I bavaresi piegano la Lazio 3-0 grazie alle reti di Kane(doppietta) e Muller. Per la Lazio da sottolianeare un'occasione importante sprecata da Ciro Immobile di testa poco prima del gol del vantaggio dei tedeschi. Alla Reale Arena di San Sebastian invece il PSG conferma la sua superiorità e passa ai quarti di finale battendo la Real Sociedad per 1-2 grazie alla doppietta di Kylian Mbappé. Inutile per i baschi la rete nel finale di Mikel Merino.