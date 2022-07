CASINI, Se persiste caldo difficile giocare a agosto

(ANSA) - UDINE, 22 LUG - "La prima preoccupazione è legata al clima, dato che l'eventuale persistenza delle attuali temperature renderebbe difficile cominciare a giocare il 13 agosto. Di certo si tratterà di una stagione anomala per via della pausa legata alla Coppa del Mondo, e sarà triste dovervi assistere senza la partecipazione della nazionale azzurra. Ma questo fungerà da monito per investire sempre più sui giovani italiani nel nostro campionato". Lo ha detto alle telecamere di Udinese Tv il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, parlando dell'avvio del prossimo campionato. Per quanto riguarda poi gli obiettivi della Lega Calcio, ha aggiunto: "La Lega deve rafforzarsi per essere sempre più al servizio di tutte le squadre. Questo va fatto non soltanto sul piano commerciale, ma anche per quanto riguarda le infrastrutture, e da questo punto di vista l'Udinese costituisce una delle migliori pratiche da seguire". (ANSA).