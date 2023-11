BONAVENTURA, Illuminante. Precisione di un centravanti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Non c’era bisogno del gol di ieri per capire l’importanza di Giacomo Bonaventura in questa Fiorentina. L’azione dell’uno a zero è illuminante, scrive il Corriere Fiorentino, con precisione e coordinazione di un centravanti di alto livello. Non è mancata qualche situazione di nervosismo, ma il numero 5 ha continuato a guidare i suoi compagni in campo, anche con l’ottima piroetta messa in mostra a fine partita.

Rete che mancava all’ex Milan da più di un mese (a Napoli), l’esclusione contro la Juventus ha dato i suoi frutti, facendo ritrovare la vittoria alla Fiorentina prima in Conference e poi in campionato. Non stupisce che Luciano Spalletti, ct della nazionale, lo abbia nuovamente chiamato a Coverciano. Bonaventura che, tra l’altro, ha già eguagliato il suo record di centri stagionali, cinque, ma soprattutto ha toccato quota 100 in Serie A tra gol e assist.