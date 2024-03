AMELIA, Milan in forma. Viola ha buttato via troppi punti

FirenzeViola.it

© foto di Valerio D'Epifanio

L'ex portiere del Milan Marco Amelia ha parlato così a "30° Minuto" su Italia 7 in vista della gara di domani sera tra Fiorentina e rossoneri. Queste le sue parole: "Sarà una gara molto delicata dato che l'ambiente viola ha subito un lutto pesante. Il Milan ta facendo bene nell'ultimo periodo e sicuramente vuole evitare di consegnare lo scudetto all'Inter nel prossimo derby. La Fiorentina ha un ottimo allenatore e una rosa di qualità ma ha buttato via troppi punti. A livello di organico se la gioca con Roma e Lazio, ma molte volte non è riuscita a tenere il risultato e si è fatta rimontare o ha perso".

Futuro? "Vedrei bene De Rossi al posto di Italiano, nel caso quest'ultimo dovesse andare via. Punterei sui profili giovani per continuare il lavoro di Vincenzo Italiano. Anche Palladino e Gilardino mi piacciono molto".



Su Terracciano: "E' un portiere discreto che è stato molto bravo a prendersi il posto da titolare a Firenze. Poi il portiere, in piazza come Firenze, viene sempre messo in discussione, ma fa parte del gioco e ci può stare".