SALAH, Klopp dopo la lite: "Parlato nello spogliatoio"

Una questione chiusa? Forse sì, almeno per quanto riguarda Jurgen Klopp. Il tecnico del Liverpool, in conferenza stampa, ha deciso di gettare acqua sul fuoco dopo lo scontro verbale con Salah: "Abbiamo già parlato nello spogliatoio. Per me è tutto ok", ha ribadito.

L'episodio è avvenuto a dieci minuti dal termine nel match di campionato contro il West Ham: il tecnico si era avvicinato all'egiziano per dare le ultime indicazioni, l'ex Roma ha risposto per le rime cercando più volte lo scontro col manager. Soltanto l'intervento di Nunez ha riportato alla calma, anche se uscendo dallo stadio Salah ha dichiarato: "Se parlo oggi succede un casino".