FIO-SAS 3-1, Ancora gol. Segna Nico di testa

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Incredibile al Franchi in due minuti succede di tutto. Prima Martinez Quarta, poi Thorstvedt e infine Nico. La Fiorentina ristabilisce le distanze con il suo numero 10 che di testa insacca il pallone alle spalle di Consigli su cross di Sottil. Viola primi in A per i gol di testa con 16 incornate vincenti.. 22 invece le reti di testa in stagione per i viola contando tutte le competizioni.