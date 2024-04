BELTRAN, Dobbiamo vincere dopo un mese difficile

FirenzeViola.it

Intervistato ai microfoni di DAZN, l'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran ha analizzato così il match tra viola e Sassuolo: "Abbiamo bisogno di una vittoria per scalare posizioni in classifica. In quest'ultimo mese abbiamo perso tanti punti e oggi è necessario portare a casa l'intera posta in palio per regalare una soddisfazione a noi stessi e alla tifoseria. Ci sarà tempo per pensare alla semifinale di giovedì".