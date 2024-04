ITALIANO, 8° tecnico per media punti in A dal 2021

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica dei migliori allenatori in Serie A per media punti nelle ultime tre stagioni, ovvero da quando Italiano è arrivato alla Fiorentina. Il tecnico viola in questa speciale graduatoria si colloca all'ottavo posto, con 165 punti in 108 partite per una media di 1,53 punti a match. In prima posizione c'è Simone Inzaghi che con l'Inter ha raccolto 245 punti in 110 incontri(media punti di 2,23). Completano il podio Luciano Spalletti(media punti di 2,22) e Stefano Pioli(2,05).

In classifica subito dietro Vincenzo Italiano, in nona posizione, c'è Raffaele Palladino, ovvero uno dei tecnici maggiormente chiacchierati per la panchina della Fiorentina. L'allenatore campano in 66 gare con il Monza ha raccolto 95 punti, per una media di 1,44.