ITALIANO, Giovedì importante. Vogliamo tornare in finale

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Sassuolo, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha analizzato così la sfida del Franchi: "Sono giorni in cui sappiamo cosa andiamo a giocarci. Sappiamo che dobbiamo recuperare le energie. Abbiamo una semifinale importante in una competizione in cui l'hanno scordo siamo arrivati in finale anche se non abbiamo gioito. Vogliamo provare a tornarci e ce la metteremo tutta".