SCALVINI, Gioito tantissimo per E.League e Coppa Italia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Atalanta-Empoli, Giorgio Scalvini ha parlato a DAZN dicendo: "Tutte le partite sono importanti in questo campionato, cercheremo di entrare con la giusta mentalità, come abbiamo cercato sempre di fare sia in campionato che nelle coppe. Io, come tutti i miei compagni, daremo il 100% per vincere questa partita."

Quanto hai sofferto durante lo stop per infortunio a non poter scendere in campo con i tuoi compagni?

"I risultati dei miei compagni mi hanno fatto soffrire di meno, ho gioito tantissimo sia per l'Europa che per la Coppa Italia. E' normale voler esserci sempre ma è anche una spinta adesso che sto bene e posso rientrare, voglio fare bene come hanno fatto loro".