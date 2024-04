SERATA DI GALA PER SOTTIL. NICO TORNA IL DIEZ. BARAK PRIMA IL TORPORE, POI L'ESULTANZA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

CHRISTENSEN - Torna titolare dopo quasi 4 mesi (ultima contro il Bologna in Coppa Italia n.d.r.). Con un'uscita sbilenca intorno alla mezz'ora ha rischiato di prendere una rete da "Mai dire gol". Subisce gol sull'unica azione veramente pericolosa del Sassuolo, ma non è certo colpevole nell'episodio in questione. 6

KAYODE - Aiuta Ikone accompagnandone la spinta anche se ogni tanto pecca di sicurezza rischiando un filo di troppo contro una squadra che non ha velleità offensive. Se riuscirà a limare i limiti tecnici può ambire a diventare una certezza non solo per i viola, ma anche per la Nazionale maggiore. 7

QUARTA - In un primo tempo dove il Sassuolo non riesce a mettere due passaggi di fila, prende un giallo decisamente inutile. Pronti via e a inizio ripresa va subito vicino al gol, come sempre sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Era solo la prova per il gol perché al 54', sugli sviluppi di un corner, mette in rete di testa l'ottavo gol stagionale, superando anche Mancini nella particolare classifica dei difensori marcatori. Viene sostituito meritandosi la standing ovation del Franchi. 7,5

Dal 71' COMUZZO - Non entra bene, sbaglia almeno tre passaggi facili e poi prende un giallo inutile. L'emozione del Franchi? Ci sta, inutile punirlo. S.V.

RANIERI - Poche storie: è l'attuale guida della difesa viola. Sbaglia qualche lancio ma è anche l'uomo che tiene la linea alta e che comanda il giro palla da dietro. In tanti lo vorrebbero vedere vice capitano, se continuerà di questo passo, non passerà molto prima di vederli accontentati. 7

PARISI - Al 28' si mette in proprio con un'azione di grande qualità e un tiro che si stampa sulla traversa ma che avrebbe meritato maggiore fortuna. Gioca una grande partita su e giù per la fascia aiutando Sottil ma anche non disdegnando qualche dribbling, specialità della casa. 7

ARTHUR - I ritmi della partita gli permettono di giocare senza affanni, anche se continua a essere lontano dalla sua migliore versione viola. Al 54' disegna un cross perfetto per la zuccata vincente di Quarta. Una delle migliori prestazioni del 2024, sicuramente aiutato dalla pochezza del centrocampo avversario. 6,5

Dall'80 MAXIME LOPEZ - S.V.

DUNCAN - Tatticamente non difetta, gioca qualche metro avanti ad Arthur ma sbaglia tanti passaggi, troppi rispetto al solito. Nella festa del gol viola non eccelle anche perché è il più colpevole sul gol della bandiera neroverse, ma alla fine la sufficienza se la merita anche per il tondo risultato finale. 6

IKONÈ - A lungo sperso sulla riga della fascia destra, quando si accende provoca grattacapi ai difensori del Sassuolo ma poi non impatta di testa un invito perfetto di Sottil. Italiano lo cambia all'intervallo anche se resta il dubbio del motivo vista la prestazione che pur non brillante non pareva così negativa per chiamare la sostituzione. 6

Dal 45' NICO GONZALEZ - Ci mette 13 minuti per mettere il sigillo sulla partita con un bel colpo di testa sullo splendido assist di Sottil. E non gli basta. Grande scambio al 65' con Barak e doppietta personale, oltre che pokerissimo ai danni del Sassuolo. Va vicino alla tripletta con un bellissimo tiro al volo che fa il pelo alla traversa prima di spegnersi sul fondo. La notizia migliore della serata, subito dopo i tre punti conquistati è proprio l'aver ritrovato il "diez". 8

BARAK - Dopo aver passeggiato per una buona mezz'ora, complici i ritmi non certo da Premier League, riesce anche ad andare al tiro calciando di poco a lato. Il suo moto trotterellante sembra destinarlo a una delle rare insufficienze di questa partita ma il secondo assist personale di Sottil gli permette di andare in gol, il 4-1 viola e di risvegliarsi dal torpore. Poco dopo infatti, uno scambio molto bello con Nico gli permette anche di mettere a referto un assist per l'argentino. È talmente cambiata la sua partita che poco dopo va vicino anche alla doppietta con un gran tiro che però si stampa sul palo. 7

SOTTIL - Inizia con grande voglia mettendo subito in difficoltà uno spaesato, e subito ammonito, Tressoldi. Col passare dei minuti, spronato anche da Italiano, punta con maggiore decisione l'area avversaria fino al bel gol segnato con un tiro sul secondo palo che non lascia scampo a Consigli. Nella ripresa non cala di intensità e mette a referto anche un grande assist per Nico e dunque per il gol del 3-1 e poi un altro splendido passaggio vincente per Barak. Partita sontuosa che tutti sperano possa dargli fiducia e benzina per il finale di stagione. 8

Dall'83' CASTROVILLI - S.V.

KOUAME - Lotta da solo al centro dell'attacco senza però mai riuscire a trovarsi faccia alla porta. Dà comunque una buona profondità ai suoi nonostante la folta difesa di Ballardini. Tra i meno propositivi nella sbornia di gol della Fiorentina, ma comunque sufficiente. 6

Dal 71' BELOTTI - Si danna per provare a trovare l'azione giusta per mettere la firma sulla partita ma la gara era già terminata al momento del suo ingresso in campo. 6

VINCENZO ITALIANO - Il turnover dà chiaramente priorità alla sfida di Conference ma la formazione schierata ha una coerenza che si traduce col risultato finale. La Fiorentina dà subito l'idea di aver un'altra voglia rispetto alla vittoria contro la Salernitana e diverse scelte premiano il tecnico che così, intanto, si riprende l'ottavo posto in attesa del Club Brugge. Ritrova anche i gol di Nico e garantisce fiducia a uomini "persi" come Sottil e Barak. L'unica nota negativa è il gol preso da situazione di palla a due, ma non è certo stata colpa sua. Adesso servirà un grande finale di stagione: la prima risposta dopo la batosta di Bergamo è stata chiara, ora nessuna paura, c'è da conquistare un posto ad Atene. 7,5