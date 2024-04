FIORENTINA, Unica in A senza gol con il Sassuolo

FirenzeViola.it

Questa sera alle 20.45 la Fiorentina di Vincenzo Italiano affronterà al Franchi il Sassuolo. Neroverdi che nel 2024 hanno ottenuto solamente due vittorie, la prima proprio contro i viola nella gara d'andata, e appena 10 punti. Un'altra statistica interessante riguardante il match che chiuderà la domenica di Serie A vede i gigliati come la sola squadra in Serie A a non aver segnato al Sassuolo. Gli emiliani infatti, come riportato dalla redazione di Footstats, in questo campionato non hanno preso reti solamente in due occasioni contro Fiorentina e Frosinone. I ciociari però nella gara di andata contro i neroverdi riuscirono a vincere segnando ben 4 reti. Nella sfida del Mapei tra gigliati e emiliani invece i viola non riuscirono a segnare, con Bonaventura che sbagliò un calcio di rigore.

Nelle sfide giocate al Franchi c'è equilibrio tra viola e neroverdi, con la Fiorentina che ha vinto in quattro occasioni mentre i neroverdi tre volte. Di seguito tutti i precedenti tra le due squadre giocate nel capoluogo toscano:

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E SERIE C)

11 incontri disputati

4 vittorie Fiorentina

4 pareggi

3 vittorie Sassuolo

17 gol fatti Fiorentina

14 gol fatti Sassuolo

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

2002/2003 Serie C, Fiorentina vs Sassuolo 0-0, 34° giornata

L’ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2022/2023 Serie A, Fiorentina vs Sassuolo 2-2, 17° giornata