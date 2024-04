SERIE A, Vince l'Atalanta. Pari tra Napoli e Roma

FirenzeViola.it

© foto di TuttoSalernitana.com

L'Atalanta batte 2-0 l'Empoli al Gewiss Stadium e si proietta così nel migliore dei modi alla trasferta di Marsiglia in Europa League. Per i bergamaschi, che sono così saliti a quota 57 punti in classifica, a segno Mario Pasalic su rigore nel primo tempo e Ademola Lookman nella ripresa. Empoli che rimane a 31 punti in quartultima posizione. Al momento i toscani, visto il pareggio dell'Udinese contro il Bologna, sono solo due lunghezze sopra la zona retrocessione. Finisce invece 2-2 la sfida del Maradona tra Napoli e Roma.

Giallorossi che sono riusciti a pareggiare al minuto 88 grazie alla rete di Abraham. Succede tutto nel secondo tempo, prima il vantaggio di Dybala dal dischetto, poi la rimonta partenopea grazie a Mathias Olivera e Osimhen(sempre su rigore), e infine il definitivo 2-2 firmato da Abraham. Giallorossi che rimangono in quinta posizione e azzurri che allungano sulla Fiorentina. Al momento i campani sono a quota 50 punti con i viola invece fermi a 47 in attesa della sfida di stas3ra contro il Sassuolo.