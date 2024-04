VIOLA, 6° miglior settore giovanile d'Italia per valore prodotto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il portale Transfermarkt.it ha stilato classifica dei migliori settori giovanili d'Italia per valore di mercato prodotto. La Fiorentina si trova al sesto posto di questa speciale graduatoria con 238 calciatori usciti dal suo vivaio, senza limitazioni di tempo e partite, per un totale di 333 milioni di valore di mercato prodotto. Classifica guidata dall'Atalanta, 27° settore giovanile a livello mondiale, con 858 milioni di valore prodotto grazie a 214 calciatori usciti dal vivaio di Zingonia. L'altra società italiana il cui settore giovanile è nella top30 mondiale, in 29 posizione, è la Juventus.

Bianconeri che si posizionano subito dietro i bergamaschi con 841 milioni e 329 calciatori. Chiude il podio l'Inter con 348 giocatori e 675 milioni di valore.