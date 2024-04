BALLARDINI, Può cambiare modulo viste le assenze

FirenzeViola.it

Come scritto da Tuttosport sono tanti i problemi in casa Sassuolo. Problemi di classifica, penultimo posto e batosta contro il Lecce nell’ultima giornata; problemi di formazione, ieri si sono fermati Defrel e Thorstvedt (il norvegese potrebbe recuperare, ma solo per andare in panchina); problemi di autostima derivanti da una situazione compromessa e da due incontri, Fiorentina oggi e Inter alla prossima, che hanno un elevato livello di difficoltà. Per Davide Ballardini è complicato trovare motivi per spargere ottimismo, eppure il tecnico del Sassuolo, che parla dal ritiro di Firenze dove la squadra è andata per serrare i ranghi, cerca di lanciare il cuore oltre l’ostacolo: "Dopo questi giorni di ritiro posso dire che la squadra sta bene. Tutti abbiamo una gran voglia di fare una buona partita dopo la bruttissima gara disputata contro il Lecce. Su quel match c’è poco da dire: è stata una brutta prestazione, la tensione ci ha bloccati, abbiamo rivisto insieme la partita e i tanti errori che abbiamo commesso, ora dobbiamo cercare di fare meglio. Quella contro la Fiorentina è una partita di straordinaria importanza per noi e dobbiamo elevare il livello della prestazione che faremo, anche perché ce la dobbiamo vedere contro una grande squadra".

Assente Laurientè per squalifica, oltre a Berardi fuori fino alla fine della stagione, Ballardini potrebbe anche pensare di cambiare modulo passando dal più collaudato 4-2-3-1 a un più solido 4-4-2, con Obiang ed Henrique in mezzo al centrocampo e con uno tra i giovani Mulattieri e Volpato al fianco di Pinamonti. In ogni caso il Sassuolo non può perdere se vuole conservare la speranza di salvarsi.