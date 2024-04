FOTO FV, Osvaldo al Franchi per Fiorentina-Sassuolo

Fonte: Giulio Falciai

Alle 20:45 la Fiorentina affronterà al Franchi il Sassuolo in un match valido per la 34° giornata di Serie A. Sulle tribune dell'impianto di Campo di Marte a seguire la formaziine di Italiano presente anche l'ex attaccante viola Pablo Daniel Osvaldo. Il centravanti italo-argentino, in città da qualche giorno, venerdì si era recato al Viola Park per seguire la Primavera nel match contro l'Inter.