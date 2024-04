NOTIZIE DI FV FIO-SAS 0-0, AMMONITO TRESSOLDI: SALTERÀ L'INTER Ammonito al dodicesimo minuto per un fallo su Riccardo Sottil il difensore del Sassuolo Ruan Tressoldi. Il numero 44 dei neroverdi era diffidato e salterà quindi il match in programma sabato 4 maggio alle 20:45 contro l'Inter. Ammonito al dodicesimo minuto per un fallo su Riccardo Sottil il difensore del Sassuolo Ruan Tressoldi. Il numero 44 dei neroverdi era diffidato e salterà quindi il match in programma sabato 4 maggio alle 20:45 contro l'Inter. RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 28 aprile 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi