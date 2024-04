LA RINCORSA ALL'EUROPA: QUANTI PUNTI SERVONO AI VIOLA IN SERIE A

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Torna il campionato per la Fiorentina, e lo fa in una settimana tra le due semifinali. La prima è stata persa a Bergamo in Coppa Italia, la seconda è in vista, con il Club Brugge pronto ad arrivare a Firenze giovedì prossimo per l'andata della semifinale di Conference League. La difficoltà per Italiano e i suoi giocatori sarà tenere alta la concentrazione e gestire al meglio il doppio impegno tra campionato e Conference in queste ultime settimane, cercando di capire anche se questo finale di stagione in Serie A potrà ancora dire qualcosa come accadde, un po' a sorpresa, l'anno scorso quando Nico Gonzalez e compagni furono capaci di una cavalcata che portò la squadra all'ottavo posto finale che grazie alla squalifica della Juventus ha significato tornare di nuovo in Conference League.

La rincorsa all'Europa

L'impresa stavolta è ancora più difficile, ma certo non impossibile grazie anche ad un'annata incredibile per l'Italia che potrà portare in Champions League (e in generale nelle competizioni europee) più squadre di tutto il resto d'Europa. Così, il nostro paese potrà garantire con tutta probabilità anche quest'anno un posto in Conference League con l'ottava posizione in classifica, attualmente a soli due punti di distanza dalla Fiorentina.

Cosa dicono i numeri

Le statistiche dimostrano che per arrivare settimi negli ultimi 20 anni sono sempre stati necessari almeno 60 punti, il che significa che partendo dagli attuali 47 punti, nelle prossime 6 partite (comprendendo anche il recupero con l'Atalanta), la Fiorentina ne dovrebbe vincere almeno 4 per poter sperare in un posto in Europa League. Come detto, obiettivo piuttosto complicato. Più semplice puntare invece all'ottavo posto che statisticamente si è potuto guadagnare con i punteggio più disparati, basti vedere proprio il Sassuolo che arrivò ottavo due volte consecutive tra il 2019 e il 2021, una stagione con 51 punti, la successiva con 62. Non esiste dunque una tendenza sicura, ma chiaramente con almeno tre vittorie da qui alla fine della stagione le probabilità di arrivare ottavi aumenterebbero sensibilmente.

Il confronto con il 2023/24

La scorsa stagione nelle ultime sei la Fiorentina fece 10 punti con tre vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ma la squadra sembrava viaggiare a ritmi più alti di quelli di adesso anche se affrontò un calendario un po' più duro, almeno sulla carta. I numeri, insomma, dicono che alla Fiorentina servirà una sorta di impresa per arrivare in Europa League e una rincorsa piuttosto complicata anche solo per arrivare ottavi. La speranza però è l'ultima a morire e cominciare approfittando di un Sassuolo in zona retrocessione stasera al Franchi potrebbe essere il primo passo per provare a dare un senso diverso a questo finale di stagione.