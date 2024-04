DUNCAN, A un passo dall’addio ma ora il passato

Fonte: La Repubblica

Alfred Duncan questa sera ritrova il Sassuolo, la squadra con cui ha conquistato l’Europa League nella stagione 2015-2016 con Di Francesco in panchina e che ha salutato nell’inverno del 2020, arrivando proprio alla Fiorentina per sedici milioni di euro. Quattro anni dopo Alfred in viola ha avuto un rendimento altalenante, fatto di un primo anno non positivo e di prestazioni decisamente diverse nel triennio di Italiano.

Il tecnico fin da subito ha visto nel mancino di Duncan un elemento importante per il suo centrocampo e, anche su indicazione della società che voleva salvaguardare l’investimento fatto, lo ha schierato sempre con costanza, senza però mai renderlo titolare inamovibile. Duncan ha avuto il merito di segnare uno dei due gol in Fiorentina-Juventus del 2022, gara in cui i viola hanno ritrovato l’Europa, ma allo stesso tempo è finito prima dietro a Bonaventura, Torreira e Castrovilli, poi dietro ad Amrabat e Mandragora l’anno scorso e quest’anno dietro a Bonaventura o Arthur e Mandragora. Per quanto riguarda il futuro il centrocampista ha un contratto in scadenza a giugno, la dirigenza ha messo un opzione fino al 2025, ma la sensazione è che le strade si separeranno.