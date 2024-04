PARISI, Commisso sempre presente. Traversa? Peccato

FirenzeViola.it

Intervistato ai microfoni ufficiali del club viola al termine del match vinto 5-1 dalla Fiorentina contro il Sassuolo, Fabiano Parisi ha parlato così del successo sui neroverdi: "Essere stati eliminati dalla Coppa Italia non è facile e abbiamo avuto una grande reazione per noi e per i tifosi che ci seguono sempre. Dovevamo fare una grande prestazione".

Sulla gara di oggi

"Abbiamo dominato tutta la partita. Siamo contenti perché dominare le partite così in Serie A non è mai facile. Noi andiamo sempre al massimo e siamo sempre concentrati quindi bene così"

Grande partita per te oggi peccato per la traversa

"Eh sì peccato. Ci sono andato vicino ma poteva andare meglio. Contento perchè tutti hanno fatto uan grande partita. Giovedì abbiamo una sfida importante in Europa e dobbiamo entrare con questo spirito per portare a casa un risultato positivo".

Sulle parole di Commisso

"Il presidente ci chiama sempre e si congratula con noi. Che si vinca o si perda è sempre presente. Noi dobbiamo andare avanti e dimostrare che siamo una squadra forte. Le partite sono tante e dobbiamo chiudere nel migliore dei modi".

Sul match di giovedì

"Puntiamo anche sulla coppa. Sappiamo che le partite in Europa sono più fisiche e difficili. Dobbiamo dare il massimo, mancano due partite e basta alla finale. Ci allenaimo sempre al meglio ed è questa la cosa importante".