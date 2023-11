ACF, I bambini di Campi Bisenzio in visita al V.Park

Una giornata speciale per alcuni bambini di Campi Bisenzio, città duramente colpita dall'alluvione e nella quale molte famiglie hanno perso tutto. La Fiorentina, in accordo con la Misericordia di Campi cui ha fatto visita e donazioni Joe Barone nei giorni scorsi, ha regalato una giornata appunto speciale al Viola Park ai bambini, accompagnati ovviamente da alcuni adulti, per un momento di gioia e leggerezza in mezzo a giorni pesanti e drammatici. I ragazzi hanno potuto vedere da vicino sia la struttura che i loro beniamini assistendo sia all'allenamento dei viola, sia strappando poi selfie ed autografi ad alcuni giocatori non impegnati nella seduta, come Dodo, e ai dirigenti viola che li hanno incontrati.