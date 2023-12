BRAIDA A RFV, Per la Fiorentina forse era meglio non cambiare attacco

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ascolta l'audio

Ariedo Braida a Radio Firenze Viola

Il noto dirigente Ariedo Braida è intevenuto oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio': "Ci vogliono sempre attaccanti funzionali al progetto e a quello che riesce ad esprimere la squadra. In Italia purtroppo gli attaccanti hanno un valore limitato, e lo vediamo anche in Nazionale dove non c'è un attaccante top. Bisogna avere la bravura di andare e vedere in giro chi c'è a disposizione, perché appena un attaccante esplode arrivano tutti. Servono le competenze, dove ci sono le competenze i risultati arrivano. La Fiorentina ha bisogno di un attaccante? Qualcuno deve avere la bravura di trovarlo".

Cosa dovrebbe fare la Fiorentina a gennaio?

"Il club ha fatto passi da gigante negli ultimi due anni. Ha fatto 30 ora deve fare 31 ed è il passaggio più complicato. Non è impossibile, ma è molto difficile. Bisogna avere la capacità e la competenza per vedere le partite con l'occhio clinico che ti fa capire quando un giocatore può essere importante in prospettiva. Tutti sbagliamo, nessuno è perfetto ma alcuni sbagliano pochissimo".

Vedrebbe bene Lucca alla Fiorentina?

"Era partito molto bene poi si è un po' fermato. Dipende da dove lo metti, perché se gioca in una squadra che non sa crossare allora ha poco senso vista la sua altezza e bravura nei colpi di testa".

Darebbe qualche consiglio alla Fiorentina sul mercato?

"Io sono amico di Pradè e conosco Barone, non mi permetto di dargli consigli. C'è un proverbio che dice: 'Grazie dei consigli, so sbagliare benissimo da me' (ride, ndr). La Fiorentina ha cambiato i suoi attaccanti e non funzionano benissimo, ma l'avevo detto: meglio investire in altri ruoli. Nel calcio quando prendi un calciatore è sempre bravo, poi però devi aspettare un anno per capire cosa diventerà".

Del Monza cosa pensa?

"Palladino è stato bravissimo a plasmare questa squadra l'anno scorso e si sta ripetendo, quindi significa che è bravo. Anche perché il Monza è una buona squadra, con Colpani che è un talento molto interessante".