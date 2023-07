ASCARI A RFV, Per la mediana punterei su Dominguez

FirenzeViola.it

L'agente ed esperto di mercato Eugenio Ascari è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola, durante la trasmissione "Chi si compra?". Queste le sue dichiarazioni:

Se da una parte c'è Arthur in entrata, dall'altra c'è Amrabat che fatica a uscire: potrebbe essere un problema?

"Al di là del fatto che sono due giocatori con caratteristiche diverse, Amrabat più mediano di rottura e Arthur centrocampista di regia, penso che alla lunga qualche ammiratore busserà nuovamente alla porta per il marocchino. Già dopo il Mondiale c'erano stati diversi club importanti interessati, senza però presentare un'offerta congrua, che possa avvicinarsi ai che 28-30 milioni richiesti da Commisso. Non vedo neanche improbabile l'ipotesi araba".

Il giocatore però sembra preferire l'Europa.

"E' vero, ma le vie del mercato sono infinite e molto aleatorie, con le valutazioni dei giocatori che dipendono molto dal momento: basti vedere il comportamento inqualificabile tenuto da Lukaku con l'Inter".

Restando sul centrocampo, l'operazione di Arthur escluderebbe altri movimenti in entrata?

"Partendo dal presupposto che le ultime due stagioni sono state disastrose, secondo me se Arthur tornasse quello di Barcellona sarebbe un centrocampista fortissmo, da top club. Con l'arrivo del brasiliano, inoltre, la Fiorentina si tutelerebbe nell'eventuale permanenza di Amrabat, con i due che potrebbero integrarsi a meraviglia. Una scommessa che farei è quella di Dominguez, che con il contratto in scadenza nel 2024, i viola potrebbero prendere con meno di 10 milioni".

Su Castrovilli invece il futuro sembra incerto, c'è davvero la possibilità che se ne possa andare?

"La possibilità ci potrebbe essere, anche se personalmente mi dispiacerebbe. Se la Fiorentina però confermasse Amrabat, riuscisse a tenere Castrovilli e prendesse Arthur, avrebbe un centrocampo straordinario, che le permetterebbe facilmente di tornare al 433".

Nelle ultime ore è filtrato anche il nome di Casadei, potrebbe essere un'occasione per i viola?

"Casadei si è confermato un giocatore straordinario, miglior giocatore e marcatore dell'ultimo Mondiale under 20 in Argentina. E' una mezz'ala alla Frattesi con il gol nel DNA, che rappresenterebbe una soluzione straordinaria. Certo è che se il giocatore arrivasse allora questo precluderebbe l'addio di Castrovilli".

Infine per quanto riguarda l'attacco, sembra si sia riaccesa la sfida Dia-Nzola. Lei su chi punterebbe?

"Onestamente su nessuno dei due. Sono buoni comprimari che non permetterebbero di fare quel salto a cui la Fiorentina deve ambire".