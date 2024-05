VIDEO FV, Rocco Commisso è arrivato al Franchi

Fonte: dai nostri inviati al Franchi

In questi minuti il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è arrivato allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il patron viola, come mostrato qui sotto dal video realizzato da FirenzeViola.it, sarà presente sugli spalti per assistere alla sfida di stasera tra Fiorentina e Club Brugge e non ha voluto mancare ad uno degli appuntamenti più importanti della stagione.