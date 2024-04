PLZ-FIO, Gara sospesa per lancio di fumogeni ospiti

Fonte: a cura ADN

Per qualche minuto, non si gioca alla Doosan Arena: tutto fermo a causa del comportamento dei tifosi ospiti che, nonostante i reiterati annunci dello speaker dell'impianto ceco, hanno continuato a tirare fumogeni in campo. Almeno 3-4 petardi lanciati sul terreno di gioco, con l'arbitro che ha richiamato i calciatori dei viola per far sbollire gli animi in curva. Dopo quattro minuti di interruzione e l'intervento di capitan Biraghi, che ha scalciato via l'ultimo fumogeno dal campo, si ricomincia a giocare tra Viktoria Plzen e Fiorentina.