7 GOL IN 13 GIORNI, CHE SVOLTA DAGLI ESTERNI. MA ITALIANO ORA ASPETTA IL GALLO

E se il gol non arriva dalle punte, l'importante è che - almeno - a metterci una pezza siano gli esterni. Il sentore è che là davanti qualcosa stia iniziando a cambiare e a confermarlo sono i numeri collezionati dalla Fiorentina in queste ultime uscite, tra campionato e Conference: grazie ai tre sigilli messi a segno da Gonzalez e Sottil nella goleada di ieri, sono salite in tutto a sette le reti messe insieme dagli esterni offensivi viola nelle ultime cinque gare (nello spazio di soli 13 giorni). Alla doppietta di Nico e alla rasoiata del classe '99, avevano fatto da apripista - andando a ritroso - le reti di Kouame e Ikoné contro la Salernitana (anche se in quella occasione l'ivoriano giocava prima punta), il sigillo nel primo tempo supplementare del numero 10 contro il Viktoria Plzen e, prima ancora, il colpo di testa ancora di Ikoné nel pareggio in rimonta contro il Genoa.

Il conto finale non lascia spazio a troppe interpretazioni: sette gol degli esterni all'attivo nello spazio di 480' con, di fatto, tutta la batteria delle ali a disposizione di Vincenzo Italiano che ha potuto esultare e lanciare segnali pesanti. Grazie alla perla di ieri che ha sbloccato il match, Sottil ha interrotto un digiuno da reti che durava dallo scorso 6 dicembre in Coppa Italia contro il Parma (ben 847'), Gonzalez ha fatto lo stesso contro il Viktoria Plzen rompendo una striscia negativa di oltre due mesi senza gol mentre Kouame e Ikoné hanno potuto festeggiare rispettivamente dopo 25 e 11 partite. Solo sorrisi, dunque. In attesa che quello più bello arrivi da Andrea Belotti, che anche ieri non ha partecipato al festival del gol della Fiorentina.

L'ingresso in campo del centravanti nella sfida di ieri è stato un (saggio) tentativo da parte di Vincenzo Italiano di permettere al suo numero 20 di ritrovare un gol perduto che manca ormai dall'11 febbraio scorso, giorno della goleada contro il Frosinone. Da quel momento però, da quell'1-0 firmato dal Gallo che aveva dato la sensazione di una svolta nella stagione tanto della punta quanto della Fiorentina, sono passati esattamente 77 giorni e, sul campo, ben 1.102' senza alcun tipo di esultanza per l'ex Torino. Un inatteso freno alle ambizioni di Belotti che a questo punto spera di risorgere proprio sul più bello, ovvero contro il Brugge nella decisiva sfida di giovedì in Conference League.