HAYEN (S. STAMPA), Onyedika non sapeva del primo giallo

Fonte: dal nostro inviato al Franchi, Niccolò Santi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicky Hayen, allenatore del Club Brugge, ha parlato così in sala stampa dopo la sconfitta per 3-2 contro la Fiorentina: "Concedere un gol negli ultimi minuti ovviamente è pesante. Abbiamo fatto abbastanza bene ma non siamo riusciti a imporci al massimo. Loro hanno iniziato con grande intensità, per questo noi non potevamo fare niente. Anche i tiri da lontano con Sottil ci hanno messo in difficoltà. Nel secondo tempo potevamo fare di più, poi con l'espulsione si è complicato tutto".

Come mai Onyedika è stato così ingenuo?

"Non sapeva di essere stato ammonito la prima volta, altrimenti non avrebbe fatto quella seconda entrata. Non volevamo regalare niente a nessuno".

Come approccerete l'Anversa in campionato?

"Con l'Anversa intanto non faremo rotazioni, proveremo a giocarcela. Vediamo domani come staranno i giocatori".

Che sensazioni avete per il ritorno contro la Fiorentina?

"Penso che al ritorno possiamo arrivare all'intensità dei viola. Non ci è riuscito di trovare l'equilibrio, eravamo instabili e abbiamo trovato pochi spazi e occasioni. Non abbiamo fatto abbastanza. Il secondo gol è stato un esempio di quanto, invece, possiamo mettere in difficoltà la Fiorentina".

Ripartirete proprio dal secondo gol per ribaltare la partita?

"Proveremo a fare male ai viola in diverse maniere, l'abbiamo fatto vedere anche nelle ultime nostre partite di che cosa siamo capaci".