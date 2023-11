EL KHANNOUSS, Interesse club di A? Non mi importa

Fonte: dal nostro inviato- Alessandro Di Nardo

Alla vigilia di Fiorentina-Genk, Bilal El Khannouss, stella del Genk, ha preso la parola dalla sala stampa Manuela Righini dello Stadio Franchi. Ecco le parole del talento marocchino classe 2004: "In passato sono stato accostato a club italiani? Di questo non mi importa, ci sono altri che rispondono per me su questo. Penso a fare bene domani. La Fiorentina è una squadra forte ma faremo di tuttoper portare a casa i tre punti. La Fiorentina vuole giocare a pallone come noi e quindi ci divertiremo, ci saranno degli spazi. Noi faremo la nostra partita, presseremo alti e ci sarà spazio per far male alla Fiorentina".



Quale sarà il suo futuro a fine stagione?

"Ne parleremo dopo, queste sono partite importanti anche per il mio futuro. Giocare partite come questa è fondamentale per me. All'andata ho fatto un assist, ora voglio fare di più".

Come si spiega il calo avuto dalla squadra?

"Le ultime settimane siamo stati meno efficienti. Dobbiamo segnare di più, così torneremo a fare punti. Probabilmente questo momento è dovuto anche a quanto fatto in estate, dove ci siamo riposati poco a causa dei preliminari".

Qual è la differenza tra il campionato belga e la Conference?

"Qui in Conference l'intensità è più alta, così come la qualità. Per giocare devi essere al top. Col doppio impegno è difficile perché una settimana con doppio impegno è molto stancante".