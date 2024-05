BARONI (S.STAMPA), Dobbiamo fare come G. Andersen

Fonte: dal Bentegodi, Andrea Giannattasio

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il tecnico dell'Hellas Verona Marco Baroni ha parlato così in conferenza stampa: "Ho ritenuto giusto che il saluto della squadra ai nostri tifosi fosse loro, il nostro pubblico oggi ci ha sostenuto, c'era una bella energia. Dobbiamo portare in fondo questo campionato tutti insieme, la squadra c'è, è presente, è viva".

Noslin in condizione straordinaria.

"Sono ragazzi che non hanno retaggi mentali o di ruolo, a seconda delle partite posso utilizzarlo esterno o centrale, è un ragazzo che si spende ma come tutta la squadra, è stata un'annata difficile, il nostro pubblico è stato sempre presente, a noi serve questo, arrivare fino in fondo con loro. Vedo che i ragazzi guardano le altre partite ma io cerco di farli pensare solo a noi perchè nulla ci è dovuto".

E' la vittoria più pesante dell'anno?

"E' importante perchè ottenuta contro una squadra che forte che se lascia giocare ti rende la vita difficile. Siamo andati a prenderli alti con grande spirito di sacrificio perchè non era facile ma la squadra si è spesa bene convinta della squadra che doveva fare".

Oggi una grande prova di Serdar.

"E' sempre stato un giocatore con qualità, ha fatto 160 partite in Bundesliga, giocando prevalentemente come mezzala, io l'ho dovuto spostare al centro, ho cercato di scuoterlo e lui mi sta ripagando con prestazioni pazzesche, un mediano che lotta, esulta sui palloni riconquistati, sono cose che danno soddisfazione allo staff".

La squadra ha dimostrato spirito di sacrificio?

"Ieri sera dopo aver guardato la partita sono andato in camera e ho visto la Maratona femminile delle Olimpiadi del 1984 e c'è una ragazza, Gabriela Andersen che arriva nello stadio sfinita, distrutta e disidratata, questo è il senso di quello che dobbiamo fare".