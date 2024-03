SITUAZIONE BARONE: INIZIA UN NUOVO GIORNO. GLI AGGIORNAMENTI

© foto di pietro.lazzerini

10.20 - La famiglia Barone, dopo circa un'ora, è tornata all'ospedale. C'è anche il nipotino di Joe Barone, nato solo qualche mese fa dal figlio Pietro.

10.15 - Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè nero bollente" su Radio Firenzeviola, Luca Calamai ha così analizzato la situazione di casa viola, sottolineando l'importanza del ritorno di Commisso previsto per domani: "È passata un'altra notte con sempre più preoccupazione. Non si può che stare accanto ad una famiglia che sta vivendo un dolore incredibile. Trovo importante che domani torni Rocco Commisso perché solo lui può riprendersi quel ruolo che aveva consegnato al suo manager Joe Barone. Caro Presidente, immagino con tanto dolore, ma ora tocca a te e solo a te rimettere la Fiorentina in carreggiata".

09.48 - Perché al San Raffaele? Il Corriere Fiorentino ha raccontato la storia e l'importanza dell'ospedale di Milano per tante personalità del mondo dello sport e dello spettacolo. LEGGI QUI

09.35 - Chi gestirà la Fiorentina ora? In attesa dell'arrivo di Commisso domani, il Corriere dello Sport - Stadio ha provato ad ipotizzare il nuovo assetto societario. CLICCA QUI per i dettagli

09.20 - La famiglia Barone ha lasciato l'ospedale salendo sul van nero che in questi giorni li sta portando dall'hotel al San Raffaele.

09.00 - Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Repubblica, oggi dovrebbe uscire un altro bollettino sulle condizioni del direttore generale della Fiorentina.

08.35 - Domani mattina presto è atteso a Milano anche Rocco Commisso, presidente della Fiorentina e di Mediacom. Con lui dovrebbero arrivare, oltre alla moglie Catherine, anche alcuni parenti di Barone e alcuni dirigenti Mediacom.

08.15 - Si chiama "Resurrection machine" ed è uno degli ultimi ritrovati della medicina moderna, il macchinario che sta tenendo in vita Joe Barone. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, LEGGI QUI la spiegazione

07.40 - È rientrata in ospedale la famiglia con i figli che sono arrivati ieri mattina dall'America e hanno dormito in hotel.

07.10 - Un nuovo striscione è apparso davanti alle stanze dell'ospedale, sulle inferriate: ""Forza Joe vinci questa battaglia". CLICCA QUI PER LA FOTO

07.00 - Sarà una nuova, lunghissima giornata tra Milano e Firenze per seguire la situazione di Joe Barone, dirigente generale della Fiorentina ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele ormai da domenica pomeriggio. Firenzeviola.it vi racconterà minuto per minuto cosa succede attorno al mondo viola in questo ulteriore giorno drammatico, in attesa e nella speranza che possano arrivare buone notizie dall'ospedale.